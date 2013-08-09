وول ستريت: فرع القاعدة فى اليمن وراء خطة الهجمات على الغربيين

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن فرع القاعدة فى اليمن وليس زعيم التنظيم أيمن الظواهرى، يقف وراء خطة شن هجمات على مصالح غربية دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إطلاق إنذار أمنى على نطاق واسع.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى لم تكشف هويته أن مخطط هذه الهجمات هو ناصر الوحيشى زعيم تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية الذى يتمركز فى اليمن، وكشف الاتصال الذى التقطته الاستخبارات الأمريكية بين الظواهرى ومسئولين فى القاعدة فى اليمن، أن الظواهرى لم يقم سوى بالموافقة على هذه الخطة.

وقال مسئول للصحيفة إن "مباركة الظواهرى للعملية أمر يختلف جدا عن إصدار أمر بنفسه بالخطة أو عن قدرته على شن هجوم من نوع اعتداءات 11 سبتمبر" 2001.

وإذا تأكد ذلك، فإن هذا الدور الهامشى للظواهرى فى خطة الهجمات يعزز تأكيدات الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى قال الأربعاء الماضى، إن "النواة المركزية للقاعدة فى طريقها إلى الهزيمة"، إلا أن أوباما دعا الى اخذ التهديدات الأخيرة للمتطرفين "على محمل الجد".

وكان متحدث رسمى يمنى أكد الأربعاء الماضى، أن السلطات اليمنية أحبطت مخططا كبيرا أعده تنظيم القاعدة للسيطرة على مدينتين فى الجنوب وعلى منشآت نفطية ولاستهداف غربيين يعملون فيها، وذلك فى ظل استمرار الاستنفار الأمنى فى هذا البلد تحسبا لوقوع هجمات.