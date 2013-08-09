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بريطانيا تسجل أعلى معدل سنوى للنمو السكانى فى أوروبا

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بريطانيا تسجل أعلى معدل سنوى للنمو السكانى فى أوروبا بريطانيا تسجل أعلى معدل سنوى للنمو السكانى فى أوروبا

قال مكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى اليوم الخميس إن بريطانيا سجلت أكبر معدل سنوى للنمو السكانى فى قارة أوروبا فى العام الماضى، ما يجعلها ثالث أكبر بلد فى القارة بعد ألمانيا وفرنسا.

وقال المكتب، إن عدد السكان فى بريطانيا وصل إلى 7ر63 مليون نسمة بعد معدل نمو بلغ 419 ألف فى العام حتى نهاية يونيو.

وأضاف المكتب إن هذا يقارن بمعدل نمو بلغ 100ر319 فى فرنسا البالغ تعداد سكانها 500ر480ر65 نسمة ومعدل نموبلغ 200ر166 شخص فى ألمانيا البالغ تعداد سكانها 300ر399ر80 خلال الفترة نفسها.

وقد عزز هذا النمو حدوث أكبر طفرة فى المواليد منذ عام 1972، حيث تم تسجيل 200ر813 مولود و800ر558 حالة وفاة خلال تلك الفترة.

ومن بين الأطفال حديثى الولادة، كان هناك 9ر25 فى المائة لأم مولودة فى الخارج، وذلك مقارنة بحالة واحدة مقابل كل ست أمهات قبل 10 سنوات.

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