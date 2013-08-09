"كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم توم هانكس الجديد Captain Phillips

كتب : عمرو عز الدين منذ 9 دقائق

طرحت شركة "كولومبيا" مقدمة إعلانية ثانية لفيلم النجم الأمريكي الكبير توم هانكس Captain Phillips، والذي يلعب فيه هانكس دور قبطان سفينة تتعرض لهجوم من قراصنة صوماليين.

ويكشف الإعلان الجديد عن تفاصيل جديدة في الفيلم، وعن محاولات هانكس "كابتن فيليبس" لصد الهجوم والهرب منهم، إلا أنهم يتمكنون من الصعود على متن سفينته واختطافه مع طاقمه، حيث تنشط القوات الأمريكية لفك أسرهم، ويتضح هذه المرة أن هانكس سمح لهم باختطاف الطاقم، بدلا من أن يقاومهم فيضحي بالجميع، ويبدو كذلك أن هانكس قد حجز لنفسه مكانا في حفل الأوسكار المقبل.

الفيلم يخرجه الإنجليزي بول جرينجراس، والذي أخرج من قبل الجزءين الثاني والثالث من سلسلة القناص الأمريكي جيسون بورن للنجم الشاب مات ديمون، كذلك فيلم Green Zone لنفس النجم، ومن المقرر عرض "كابتن فيليبس" في الحادي عشر من أكتوبر المقبل.