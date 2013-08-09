أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم توم هانكس الجديد Captain Phillips

Google+ Print
"كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم توم هانكس الجديد Captain Phillips "كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم توم هانكس الجديد Captain Phillips

كتب : عمرو عز الدين منذ 9 دقائق

طرحت شركة "كولومبيا" مقدمة إعلانية ثانية لفيلم النجم الأمريكي الكبير توم هانكس Captain Phillips، والذي يلعب فيه هانكس دور قبطان سفينة تتعرض لهجوم من قراصنة صوماليين.

ويكشف الإعلان الجديد عن تفاصيل جديدة في الفيلم، وعن محاولات هانكس "كابتن فيليبس" لصد الهجوم والهرب منهم، إلا أنهم يتمكنون من الصعود على متن سفينته واختطافه مع طاقمه، حيث تنشط القوات الأمريكية لفك أسرهم، ويتضح هذه المرة أن هانكس سمح لهم باختطاف الطاقم، بدلا من أن يقاومهم فيضحي بالجميع، ويبدو كذلك أن هانكس قد حجز لنفسه مكانا في حفل الأوسكار المقبل.

الفيلم يخرجه الإنجليزي بول جرينجراس، والذي أخرج من قبل الجزءين الثاني والثالث من سلسلة القناص الأمريكي جيسون بورن للنجم الشاب مات ديمون، كذلك فيلم Green Zone لنفس النجم، ومن المقرر عرض "كابتن فيليبس" في الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام