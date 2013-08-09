عمال منجم ذهب فى موريتانيا يضربون عن العمل

قال عمال منجم الذهب ل "تازيازت" المملكوك لشركة كندية شمال موريتانيا إنهم دخلوا اليوم الخميس فى إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على أوضاعهم وظروف عملهم.

وقال ناطق باسم العمال أحمد ولد حكى فى اتصال هاتفى إن العمال الموريتانيين ال 1500 توقفوا عن العمل وأن شللا تاما أصاب المنجم.

وأوضح أن مطالب العمال تتمثل فى مراجعة الرواتب حسب الوظيفة وتحقيق العدالة بين العمال وطاقم الإشراف وإخضاع الشركة لقانون الشغل الموريتانى بدل اعتمادها على القوانين الكندية وتحسين التغطية الصحية ووفاء الشركة بتعهداتها تجاه عمال التنقيب.

وتملك الشركة الكندية الأم " كينروس" منجم تازيازت الموريتانى لإنتاج الذهب وبدأت تنتج الذهب منذ 2010 لتصبح من أكبر مناجم الذهب فى العالم حيث يصل استثمارها إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.