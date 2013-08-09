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تناول تفاحة يوميا تحمى من العصبية الزائدة

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تناول تفاحة يوميا تحمى من العصبية الزائدة تناول تفاحة يوميا تحمى من العصبية الزائدة

تنتشر فى فصل الصيف الكثير من الفواكة والتى تمد الجسم بالعديد من الأملاح والألياف وعلى رأس تلك الفاكهة التفاح، الذى يعتبر من أهم أنواع الفاكهة التى تقوى القلب والمعدة وله تأثير على الآم المفاصل العظام وينقى الدم من السموم، ويقوى عضلة القلب.

وأضاف الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وعلاج السمنة أن فوائد التفاح لا تقف عند حد، فحينما تشعر بالغضب تميل إلى تناول الحلويات والسكريات، ونظرا لخطورة ذلك على الوزن أنصح دائما بضرورة تناول ثمرتين تفاح.

وسبب ذلك أن التفاح يحتوى على سكر الفركتوز الذى يعد أقل من السكروز فى إنتاج السعرات الحرارية؛ ولذلك يستخدم فى تحليه أطعمة النظام المستخدم لإنقاص الوزن.

ثانيا لأن طريقة تناولهم تفرغ شحنة الغضب.

بالإضافة إلى إن التفاح غنى بفيتامينات أ، ب، ج ويحتوى على مواد سكرية وبروتين ومواد دهنيية وبكتينية وأحماض عضوية وأملاح معدنية مثل والبوتاسيوم والكالسيوم، والصوديوم وغيرها مما لا غنى عنه فى تغذية الخلايا وإنمائها وتقوية العظام وتجديد الخلايا العصبية، يعتبر مصدر مهم لتخليص الجسم من السموم كما أن عصيره يقتل الفيروسات والبكتيريا والميكروبات فى الجسد.

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مصر 365