إطلاق فعاليات «عيـدنا عيـدكم» وسط إقبال كبير من العائلات والشباب

عمرو سلام «جدة»

زار أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمس، دار التربية الحديثة ومستشفى الملك فهد، وذلك ضمن فعاليات وبرامج مهرجان العيد لعام 1434هـ «عيدكم عيدنا» ، حيث قدم للأيتام والمرضى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.وأوضح مديـر عام المسؤولية الاجتماعية بالأمانة المتحدث الرسمي لمهرجان «عيدكم عيدنا» محمد اليامي أن أعضاء لجنة أصدقاء جدة قدموا التهنئة لأهالي مدينة جدة بعد صلاة العيد في المصليات والجوامع، مؤكدا أن أمانة المحافظة ركزت من خلال أنشطة وفعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك «عيدكم عيدنا» على إبهاج أهالي المدينة وزوارها وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم وبث الشعور والإحساس بفرحة العيد في جميع أرجاء المدينة.وقال اليامي : إن أمانة جدة حرصت على تنظيم مهرجان عيد الفطر المبارك انطلاقا من إيمانها بدورها الاجتماعي الذي يسير بالتوازي مع دورها الخدمي والتزامها بالعمل على الارتقاء بجودة الحياة والمعيشة في مدينة جدة وصولا إلى توثيق الرابط الإنساني والوجداني الذي يربط بين هذه المدينة وسكانها وزوارها.وبين أن أمانة المحافظة تسعى إلى رسم خارطة كبيرة للفعاليات والأنشطة والبرامج الاحتفالية تغطي جميع أرجاء مدينة جدة، لافتا إلى أن الأمانة لا تفرق في الاحتفالات التي تنظمها بين أحياء راقية وأخرى شعبية ففرحة العيد مشروعة للجميع.وأكد المتحدث الرسمي لمهرجان «عيدكم عيدنا» محمد اليامي أن أمانة محافظة جدة تلمست رغبات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع وتقصت حول أفضل الأنشطة والفعاليات الممكن تنظيمها في المهرجان سواء عبر ورش العمل التي شاركت فيها مختلف الجهات الحكومية والأهلية والفئات الاجتماعية أو عبر الاستفادة من التجارب السابقة للأمانة في تنظيم المهرجانات وكذلك عبر الوقوف على العروض المقدمة من الشركات المتخصصة في تنظيم المهرجانات والمناسبات الاحتفالية.وأفاد أن الأمانة تقدم من خلال هذا المهرجان دعوة مفتوحة لأهالي جدة للاحتفال والفرح والاستمتاع بجميع الأنشطة والفعاليات المعدة لإسعادهم وإبهاجهم، مشيرا إلى أن الأمانة حرصت على مخاطبة مشاعر الأهالي من خلال إيصال مظاهر العيد حسيا وبصريا عبـر إبـراز الزينة الاحتفالية في أعمدة الإنارة وبث عبارات التهنئة عبر لوحات الإعلانات والشاشات التلفزيونية المنتشرة في الشوارع.. وأشار إلى أن المهرجان يشمل فقـرات تمثيلية ومسابقات وعروض الألعاب الناريـة والفنون الشعبية واستعراضات السيارات والدراجات الناريـة، إلى جانب العروض الترفيهية العالمية والمسابقات بالمجمعات التجاريـة، مشددا على حرص الأمانة واللجنة المنظمة لمهرجان «عيدكم عيدنا» على أن لا تستثنى فئة من فئات المجتمع من الاحتفال بالعيد السعيد.