الأطباء يحذرون من الألعاب النارية على عيون الأطفال

عادل عبدالرحمن «جدة»
حذرت الجمعية السعودية لطب العيون من خطورة الألعاب النارية وغيرها من الأنواع الخطرة والمنتشرة في متناول الأطفال نظرا لتزايد حالات إصابات العيون بين الأطفال والناجمة عن تلك الألعاب خاصة في أيام الأعياد. وشدد أستاذ طب وجراحة العيون المشارك ونائب رئيس جمعية طب العيون الدكتور عبد الله بن غازي العتيبي، على خطورة مثل هذه الإصابات التي يمكن أن تقع على النظر، ومنها الإصابة بارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء أو الجلوكوما) وحدوث المياه البيضاء بالعين وحالات الإصابة بالانفصال الشبكي وإصابات القرنية الشديدة وحدوث عتامة بالقرنية، وضمور العصب البصري والالتهابات الحادة في قزحية العين.. مشيرا إلى أن تلك الإصابات قد تتسبب فيها ألعاب نارية أو ألعاب أخرى خطرة كالمسدسات أو قاذفات الكرات البلاستيكية صغيرة الحجم وكلها تنتشر في أيدي الأطفال وبخاصة خلال أيام الأعياد، مؤكدا على أن الأعين المصابة بحبيبات البلاستيك غالبا ما يكون مصيرها الضمور الكامل والعمى الدائم.\ودعا الدكتور العتيبي، إلى تعاون أولياء الأمور مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمنع تداول مثل هذه الألعاب الخطرة والفتاكة بالعيون وترشيد اختيار ألعاب أخرى للأطفال أقل خطورة.