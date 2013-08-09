أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر

أحمد الصايغ «جدة»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس (الخميس) في منزل سموه بجدة المهنئين بعيد الفطر المبارك، كان في مقدمتهم عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الأجهزة الحكومية وقادة القطاعات العسكرية وجمع من المواطنين.وبادل سمو أمير منطقة مكة المكرمة المهنئين صادق المشاعر والتهاني بالمناسبة السعيدة داعيا الله أن يحفظ لهذا الوطن قادته ويتم عليه نعمة الإسلام والأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء في مقدمتهم صاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن خالد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين يتقدمهم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام، مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري وعدد من مديري القطاعات الحكومية وجموع من المواطنين.