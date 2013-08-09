الفخامة ترسم ديكور قصر Beyoncé الجديد

Beyoncé مغنيّة أمريكيّة عالميّة، لم تكتفِ بنجاحها في عالم الغناء، بل اقتحمت مجالي التمثيل والأزياء.

موقع "سيدتي نت" يقوم بجولة داخل قصرها الجديد الذي اشترته مؤخّراً من الفنّانة Cher في ولاية كاليفورنيا، مقابل 45 مليون دولار أمريكيّ. وتبلغ مساحة هذا القصر حوالى 13 ألف قدم مربّع، ويضمّ 7 غرف نوم و9 حمامات ومسرحاً ومسبحاً ومركزاً رياضيّاً وملعب كرة مضرب.وتسيطر الفخامة على أرجائه، حيث الديكور يجمع ثقافات عدّة، أبرزها الشرقية. كما تكثر التحف الضخمة في الزّوايا لتضفي أناقةً على المكان.

وقد صُنعت غرفة النوم فيه من الخشب الصلب، حيث يتصدّرها سرير خشب ضخم مُغطّى بمفرش بيج، وإلى جانبيه طاولتان تحملان بعض التحف الرمزيّة. ويوجد خلف السرير مرايا محاطة بإطار ترتكز إلى ديكور لافت. وقد استبدلت المالكة الثريّات الفخمة بفانوسين يتدليان من السقف.

ولم تغب الأناقة عن الصالون الفسيح، إذ تسيطر عليه الألوان الفاتحة الراقية كالبيج والذهبيّ، وقد قُسّم إلى جلسات عدّة، وضعت فيها بعض الأرائك والمقاعد.وهو يحظى بعدد وافرٍ من النوافذ التي تمتدّ من الأرض إلى السقف، ما يسمح بتسلّل النور الطبيعيّ إليه.

وتحضر النباتات الخضراء في إحدى زواياه التي تضمّ مقاعد ضخمة، إلى جانبيها شمعدان طويل. ويتوسّط هذه الجلسة طاولة من الخيزران، ذات سطح زجاج، تحمل الشموع والزهور.وقد علّقت على الحائط لوحة ضخمة من القماش.

وتحلّ لمسة من البساطة على غرفة المعيشة التي تضمّ أريكة كبيرة تتكئ إليها وسائد عدّة من اللونين الأبيض والبيج، بالإضافة إلى طاولة خشب قصيرة تحمل بعض "الاكسسوارات".

ولم تنسَ المالكة الاهتمام بالشرفة، حيث وضعت فيها سريراً لتستلقي وتستمتع برؤية المدينة الصاخبة بالأضواء!

وتحيط بالقصر حديقة خضراء يتوسّطها مسبح ضخم لتستمتع بممارسة رياضة السباحة تحت أشعة الشمس.