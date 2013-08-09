انطلاق مسابقة التأليف المسرحي

عادل بابكير (المدينة المنورة)

انطلقت مسابقة التأليف المسرحي السنوية في المدينة المنورة التي تستمر حتى الـ20 من شوال.وأوضح المشرف الثقافي بنادي الأنصار الرياض في المدينة المنورة المخرج جميل القحطاني بأن المسابقة تهدف إلى بث روح التنافس الشريف بين الكتاب والكاتبات المبتدئين وقد حددت اللجنة شروطا عدة منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون المسرحية مطبوعة على ورق A4، وأن تكون المسرحية جديدة ولم يسبق أن شارك بها في عرض مسرحي أو مسابقة أخرى، وأن تتمحور المسرحية على قضية اجتماعية هادفة، ولا يشترط أن تكون المسرحية باللغة الفصحى، علما بأن المشاركة تكون من كلا الجنسين، مشيرا إلى أن الجائزة لأجمل ثلاثة نصوص مسرحية وهي 10 آلاف ريال مقسمة لثلاثة مراكز فيحصل صاحب المركز الأول على 5000 ريال سعودي، وصاحب المركز الثاني على 3000 ريال سعودي، وصاحب المركز الثالث على 2000 ريال سعودي، والجوائز مقدمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ويشرف عليها مدير مكتب المدينة المنورة عبدالعزيز السناني حيث إن الهدف من هذه المسابقة دعم فئة الشباب وتشجيعهم على المبادرة وبث روح التنافس الشريف.ترسل النصوص والمشاركات أو تقدم للمشرف الثقافي بنادي الأنصار بالمدينة على جوال (0553322179) أو المدينة المنورة ص.ب (2208).