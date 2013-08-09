محافظ ينبع يعايد المرضى.. ويدشن مهرجان الكورنيش

أحمد الأنصاري (ينبع)

زار محافظ ينبع المهندس مساعد السليم صباح أمس المرضى المنومين في مستشفى ينبع العام الذين أجبرتهم ظروفهم الصحية على ملازمة السرير الأبيض، وقدم لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وكان في استقباله لدى وصوله مستشفى ينبع العام مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالرحمن صعيدي، وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى والطاقم الطبي، وزار المرضى وهنأهم بالعيد، وقدم لهم باقات من الورد والحلوى وغيرها ابتهاجا بهذه المناسبة، كما استمع إلى شرح موجز من مدير المستشفى عن حالات المرضى المنومين.وحث الجميع على بذل الجهود وتقديم الخدمة الطبية الممتازة لهم في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لخدمة المواطنين والمقيمين لتقديم كل الخدمات اللازمة لهم بما فيها الخدمات الطبية وفي الختام شكر مدير المستشفى والكادر الطبي على جهودهم في خدمة المرضى.إلى ذلك، افتتح محافظ ينبع مساء أمس مهرجان عيد ينبع 1434هـ بساحة المهرجانات والاحتفالات والمناسبات في الكورنيش وفي المنطقة المخصصة بالسوق الشعبي بالصريف وفي طريق الملك عبد العزيز مسرح المستودع الخيري، وفي نادي المجد الرياضي الخاص بالجباب وعروض السيارات والدبابات الرياضية والألعاب البهلوانية.وكان السليم أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد «المشهد» واستقبل المهنئين بالعيد في مقر الضيافة.