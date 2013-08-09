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استئناف مفاوضات سلام الشرق الأوسط الأربعاء القادم

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استئناف مفاوضات سلام الشرق الأوسط الأربعاء القادم استئناف مفاوضات سلام الشرق الأوسط الأربعاء القادم

أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الخميس أن المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستستأنف يوم 14 أغسطس فى القدس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكى أن لقاء آخر سيعقد بعد ذلك فى مدينة أريحا بالضفة الغربية دون أن تحدد موعده.

وسيتوجه الوسيط الأمريكى مارتين إنديك إلى المنطقة لدعم المفاوضات وليس من المتوقع أن يعلق وزير الخارجية جون كيرى على هذه الجولات من المباحثات كما لن يشارك فيها.

وقالت بساكى أن الولايات المتحدة " تحدثت إلى حكومة إسرائيل وأعربنا عن مخاوفنا" بشأن القرار الإسرائيلى الأخير ببناء 800 وحدة سكنية أخرى فى الأراضى المتنازع عليها. ويصر الفلسطينيين على أن توقف إسرائيل أعمال البناء فى المنطقة المتنازع عليها.

ومن المقرر أن يعقد كل من كيرى ومستشارة الأمن القومى سوزان رايس مساء أمس الخميس وفى وقت مبكر من يوم غد الجمعة اجتماعات منفصلة مع زعماء فى الجاليتين اليهودية الأمريكية والعربية الأمريكية فى البيت الأبيض.

وقالت بساكى :"هذه الاجتماعات ستكون بمثابة فرصة لإعلام قادة الجاليتين بمستجدات استئناف مفاوضات الوضع النهائى المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك للاستماع مباشرة لوجهات نظرهم".

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مصر 365