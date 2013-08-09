أناقتك من وحي نجمات السينما

يراودنا الحنين إلى الزمن الجميلK، بأزيائه التي تنضخ أنوثة وأناقته التي تبرز بكل بساطة. استوحي منه لمسات تضفي بعض الرقي على إطلالاتك العصرية.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: إيلي اسبر.

- الأزياء من محلات: Armani Colleezioni, Versace, Blumarine, Tom Ford, Robdeo Drive Women, Givenchy, Boutique1.

- الصورة رقم 1:

- ثوب من الدانتيل بلوني الأبيض والأسود. سعره 2444$.

- أساور عريضة بلوني الأسود والأبيض. سعر كل منها 307$.

جميعها من Blumarine.

- نظارات شمسية باللون الأبيض من Tom Ford. سعرها 502$.

- حقيبة صغيرة باللون الأسود. سعرها 514$.

- حذاء ذو كعب مرتفع. سعره 600$.

الإثنان من Versace.

الصورة رقم 2:

- ثوب باللون الأسود من Victoria Beekham. سعره 3148$.

- نظارات شمسية باللون الأبيض من Givenchy. سعرها 302$.

- حقيبة من الجلد باللون الأسود. سعرها 1158$.

- صندل ذو كعب مرتفع. سعره 988$.

- قلادة ذهبية. سعرها 606$.

- سوار عريض من المعدن الذهبي. سعره 678$.

جميعها من Versace.

الصورة رقم 3:

- بنطلون كلاسيكي باللون الأبيض. سعره 428$.

- جاكيت قصيرة باللون الأسود. سعرها 660$.

- باليرينا بلوني الأسود والذهبي. سعرها 428$.

- أقراط كبيرة للأذنين. سعرها 830$.

جميعها من Versace.

- حقيبة بلوني الأسود والذهبي من Tom Ford. سعرها 7212$.

الصورة رقم 4:

- ثوب مخطط من Raoul. سعره 539$.

- حقيبة من الجلد الأبيض من Versace. سعرها 1138$.

الصورة رقم 5:

- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 516$.

- توب تزينها عقدة على الكتف. سعرها 516$.

الإثنان من St John.

- قبعة باللون الأسود من Armani Collezioni. سعرها 510$.

الصورة رقم 6:

- بنطلون باللون الأبيض. سعره 1377$.

- توب باللون الأسود. سعره 1890$.

- حقيبة من الجلد. سعرها 10098$.

- نظارات شمسية. سعرها 424$.

جميعها من Tom Ford.

- قبعة من Armani Collezioni. سعرها 510$.