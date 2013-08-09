أناقتك من وحي نجمات السينما

يراودنا الحنين إلى الزمن الجميلK، بأزيائه التي تنضخ أنوثة وأناقته التي تبرز بكل بساطة. استوحي منه لمسات تضفي بعض الرقي على إطلالاتك العصرية.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: إيلي اسبر.
- الأزياء من محلات: Armani Colleezioni, Versace, Blumarine, Tom Ford, Robdeo Drive Women, Givenchy, Boutique1.
- الصورة رقم 1:
- ثوب من الدانتيل بلوني الأبيض والأسود. سعره 2444$.
- أساور عريضة بلوني الأسود والأبيض. سعر كل منها 307$.
جميعها من Blumarine.
- نظارات شمسية باللون الأبيض من Tom Ford. سعرها 502$.
- حقيبة صغيرة باللون الأسود. سعرها 514$.
- حذاء ذو كعب مرتفع. سعره 600$.
الإثنان من Versace.
الصورة رقم 2:
- ثوب باللون الأسود من Victoria Beekham. سعره 3148$.
- نظارات شمسية باللون الأبيض من Givenchy. سعرها 302$.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود. سعرها 1158$.
- صندل ذو كعب مرتفع. سعره 988$.
- قلادة ذهبية. سعرها 606$.
- سوار عريض من المعدن الذهبي. سعره 678$.
جميعها من Versace.
الصورة رقم 3:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأبيض. سعره 428$.
- جاكيت قصيرة باللون الأسود. سعرها 660$.
- باليرينا بلوني الأسود والذهبي. سعرها 428$.
- أقراط كبيرة للأذنين. سعرها 830$.
جميعها من Versace.
- حقيبة بلوني الأسود والذهبي من Tom Ford. سعرها 7212$.
الصورة رقم 4:
- ثوب مخطط من Raoul. سعره 539$.
- حقيبة من الجلد الأبيض من Versace. سعرها 1138$.
الصورة رقم 5:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 516$.
- توب تزينها عقدة على الكتف. سعرها 516$.
الإثنان من St John.
- قبعة باللون الأسود من Armani Collezioni. سعرها 510$.
الصورة رقم 6:
- بنطلون باللون الأبيض. سعره 1377$.
- توب باللون الأسود. سعره 1890$.
- حقيبة من الجلد. سعرها 10098$.
- نظارات شمسية. سعرها 424$.
جميعها من Tom Ford.
- قبعة من Armani Collezioni. سعرها 510$.