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أناقتك من وحي نجمات السينما

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أناقتك من وحي نجمات السينما أناقتك من وحي نجمات السينما

يراودنا الحنين إلى الزمن الجميلK، بأزيائه التي تنضخ أنوثة وأناقته التي تبرز بكل بساطة. استوحي منه لمسات تضفي بعض الرقي على إطلالاتك العصرية.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: إيلي اسبر.
- الأزياء من محلات: Armani Colleezioni, Versace, Blumarine, Tom Ford, Robdeo Drive Women, Givenchy, Boutique1.
- الصورة رقم 1:
- ثوب من الدانتيل بلوني الأبيض والأسود. سعره 2444$.
- أساور عريضة بلوني الأسود والأبيض. سعر كل منها 307$.
جميعها من Blumarine.
- نظارات شمسية باللون الأبيض من Tom Ford. سعرها 502$.
- حقيبة صغيرة باللون الأسود. سعرها 514$.
- حذاء ذو كعب مرتفع. سعره 600$.
الإثنان من Versace.
الصورة رقم 2:
- ثوب باللون الأسود من Victoria Beekham. سعره 3148$.
- نظارات شمسية باللون الأبيض من Givenchy. سعرها 302$.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود. سعرها 1158$.
- صندل ذو كعب مرتفع. سعره 988$.
- قلادة ذهبية. سعرها 606$.
- سوار عريض من المعدن الذهبي. سعره 678$.
جميعها من Versace.
الصورة رقم 3:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأبيض. سعره 428$.
- جاكيت قصيرة باللون الأسود. سعرها 660$.
- باليرينا بلوني الأسود والذهبي. سعرها 428$.
- أقراط كبيرة للأذنين. سعرها 830$.
جميعها من Versace.
- حقيبة بلوني الأسود والذهبي من Tom Ford. سعرها 7212$.

الصورة رقم 4:
- ثوب مخطط من Raoul. سعره 539$.
- حقيبة من الجلد الأبيض من Versace. سعرها 1138$.

الصورة رقم 5:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 516$.
- توب تزينها عقدة على الكتف. سعرها 516$.
الإثنان من St John.
- قبعة باللون الأسود من Armani Collezioni. سعرها 510$.

الصورة رقم 6:
- بنطلون باللون الأبيض. سعره 1377$.
- توب باللون الأسود. سعره 1890$.
- حقيبة من الجلد. سعرها 10098$.
- نظارات شمسية. سعرها 424$.
جميعها من Tom Ford.
- قبعة من Armani Collezioni. سعرها 510$.

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