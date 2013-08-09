جامعة الملك سعود تتيح التعديل على الجداول الدراسية

خالد العصيمي «الدوادمي»

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود عن اتاحة فرصة الاطلاع على الجداول الدراسية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي المقبل ابتداء من مساء السبت 17/10/1434هـ.وأوضح الدكتور عبدالعزيز عبدالله العثمان عميد شؤون القبول والتسجيل في الجامعة بأن بوابة النظام الأكاديمي ستتيح للطلاب والطالبات إجراء التعديل على جداولهم الدراسية ابتداء من يوم الاثنين 19/10/1434هـ حسب الجدول الزمني. وحث الطلاب والطالبات على المبادرة بالانتظام في الدراسة من اليوم الأول تفاديا للسلبيات العديدة التي تنتج عن الغياب وتماشيا مع توجيهات مدير الجامعة.يذكر أن التعديل متاح لطالب كلية المجتمع وطالب الدراسات العليا ضمن المواعيد دون تحديد للأرقام الجامعية، كما أن تسجيل الطلاب الزائرين في الكليات المعنية يوم الأربعاء 29/10/1434هـ لمن استلم رقمه الجامعي.ويمكن للراغبين في الاطلاع على الجدول الزمني للتسجيل في الفصل الدراسي الأول 1434/1435هـ زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل على العنوان www.dar.ksu.edu.sa.