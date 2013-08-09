البسطات تهدد مراكز التسوق في الليلة الأخيرة

فيصل الطويهر «الرياض»

غمرت الافراح اوساط مراكز التسوق في الرياض في ليلة العيد وازدحمت ساحاتها واركانها بعدد كبير من المتسوقين والمتسوقات، حيث شهدت العديد من المراكز ازدحاما منقطع النظير امتد حتى ساعات الليل المتأخرة ابتهاجا بالعيد وتدافعا للشراء في اخر ساعة وتزايد الطلب خلال الساعات الماضية على محال ألعاب الأطفال والاكسسوارات النسائية بالإضافة للملابس بأنواعها، وكانت المتاجر استعدت لليلة العيد بمزيد من الزينة والمصابيح المضيئة والعروض المختلفة وسط فرحة كبيرة من التجار الذين رغبوا في درء اثار بعض الركود في متاجرهم، وشكل تجار البسطات تهديدا مباشرا لبقية زملائهم في المتاجر بعدما خصصوا اسعارا زهيدة للسلع والخدمات التي باتت في متناول يد الجميع على خلاف المغالاة في مراكز التسوق والدكاكين على الرغم من تواضع البضائع وسوء جودتها.وأوضح أحد تجار محلات ألعاب الأطفال أن هذه الأيام هي أيام الخير للتجار خاصة وأن المحلات تشهد إقبالا كبيرا وواسعا على عكس الأيام الأخرى والتي عادة يكون التوافد عليها بشكل بسيط ولا يرتقي للمطلوب، وبالتالي تكون النتيجة مؤسفة، مشددا أن هذه الأيام هي أيام تنافس كبير فيما بين التجار في نواحي الاسعار وجذب الزبون. مؤكدا بأن الكثير من الناس لا يفضلون التسوق إلا في الوقت القاتل حرصا على أن تكون الأسعار في متناول الجميع.