ورود وهدايا للمتعافين من الإدمان في مجمع الأمل

سعاد الشمراني «الرياض»

نظمت إدارة العلاقات والإعلام الصحي بالتعاون مع قسم التأهيل الطبي والأنشطة في مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض صباح أمس حفل معايدة لنزلاء المجمع والموظفين المناوبين في العيد بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد مشعوف القحطاني ومدير وحدة مكافحة المخدرات بالمجمع العقيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوين والمساعد للشؤون العلاجية بالنيابة الدكتور مازن أبو الهيجاء وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المكلفين في العيد.وجال الحضور على المرضى بأقسام الصحة النفسية والإدمان والإسعاف والطوارئ، ومبنى الحماية المشددة والتقوا النزلاء وقدموا لهم التهنئة بالعيد مع توزيع الورود والحلويات لهم بهذه المناسبة السعيدة، وعبر النزلاء عن شكرهم وتقديرهم للزوار والعاملين في المجمع على الاهتمام بهم ودعمهم في رحلة علاجهم والمشاركة معهم في الأعياد.المدير التنفيذي للمجمع سجل زيارة لمنتصف الطريق والرعاية اللاحقة والتقى النزلاء وأعضاء الفريق العلاجي وقدم لهم التهنئة، وحث النزلاء على الاستمرار في البرامج التأهيلية ليعودوا لمجتمعهم أعضاء نافعين. بعد ذلك توجه الدكتور القحطاني الى دار الإخاء الاجتماعي وزار ناقهي الأمراض النفسية والتقى الفرق العلاجية وقدم التهنئة لهم وتمنى لهم الصحة والعافية، وفي نهاية الحفل تناول الجميع وجبة الغداء التي أعدتها إدارة التغذية بالمجمع.إلى ذلك نظم قسم الترفيه نساء برنامجا احتفاليا للنزيلات تضمن العديد من الفقرات التي نالت الاستحسان كما تم توزيع الهدايا والحلويات.وفي كلمته للنزلاء أوضح الدكتور محمد القحطاني أن ما تم تقديمه يعتبر واجبا إنسانيا على العاملين في المجمع لمشاركة إخوانهم المرضى فرحتهم، مؤكدا على الدور الكبير لمثل هذه المناسبات في دعم المرضى والمساهمة في إنجاح البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم.كما وجه كلمة للنزلاء بأقسام الإدمان حثهم على الاهتمام بالعلاج والحرص على أن تكون لديهم الرغبة في التعافي، مؤكدا أن الدافعية لدى المريض تعتبر النقطة الرئيسية والتي يقوم عليها البرنامج العلاجي لعودة المدمن لأسرته ومجتمعه سليما معافى.من جهة أخرى تقام في المجمع العديد من الفعاليات والمناسبات الترفيهية وتستمر طوال أيام العيد، حيث تقدم برامج يشارك فيها كافة النزلاء والنزيلات على فترتين صباحية ومسائية، وتشمل مسرحيات ومسابقات وسيتم توزيع الجوائز على المشاركين.