الدكاكين الشعبية تنافس المجمعات الكبيرة بجازان

محمد الكادومي «جازان»

نافست دكاكين الأسواق الشعبية المجمعات التجارية الكبيرة بجازان في آخر ليالي رمضان قبل حلول عيد الفطر، وشهدت تلك الدكاكين ازدحاما من المتسوقين كونها تذكرهم بأصالة الماضي.«عكاظ» جالت على تلك الدكاكين في أسواق جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والعارضة الشعبية، وتبين أنها تمثل لتلك لمحافظات القلب النابض ومحركها التجاري الأول منذ عقود وسنوات مضت، وتشهد حركة تجارية نشطة على مدار اليوم، وتمثل تلك الأسواق أهمية كبيرة في حياة أهالي المنطقة جازان ومحافظاتها بما توفره من بضائع ومستلزمات منزلية أكثر من الأسواق الأخرى واكتسابها سمعة تجارية بين أهالي المنطقة، ومع التوسع العمراني الذي تشهده محافظات المنطقة إلا أن تلك الدكاكين احتفظت بالتراث التاريخي والشعبي والتقليدي، ما يعرف أبناء المنطقة وزوارها بذلك التاريخ، ومازالت تلك الدكاكين بارزة كأحد أهم المعالم في محافظات المنطقة خاصة.