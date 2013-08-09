أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الدكاكين الشعبية تنافس المجمعات الكبيرة بجازان

Google+ Print
الدكاكين الشعبية تنافس المجمعات الكبيرة بجازان الدكاكين الشعبية تنافس المجمعات الكبيرة بجازان

 محمد الكادومي «جازان»

نافست دكاكين الأسواق الشعبية المجمعات التجارية الكبيرة بجازان في آخر ليالي رمضان قبل حلول عيد الفطر، وشهدت تلك الدكاكين ازدحاما من المتسوقين كونها تذكرهم بأصالة الماضي.«عكاظ» جالت على تلك الدكاكين في أسواق جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والعارضة الشعبية، وتبين أنها تمثل لتلك لمحافظات القلب النابض ومحركها التجاري الأول منذ عقود وسنوات مضت، وتشهد حركة تجارية نشطة على مدار اليوم، وتمثل تلك الأسواق أهمية كبيرة في حياة أهالي المنطقة جازان ومحافظاتها بما توفره من بضائع ومستلزمات منزلية أكثر من الأسواق الأخرى واكتسابها سمعة تجارية بين أهالي المنطقة، ومع التوسع العمراني الذي تشهده محافظات المنطقة إلا أن تلك الدكاكين احتفظت بالتراث التاريخي والشعبي والتقليدي، ما يعرف أبناء المنطقة وزوارها بذلك التاريخ، ومازالت تلك الدكاكين بارزة كأحد أهم المعالم في محافظات المنطقة خاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية