طالبتان سعوديتان تمثلان المملكة في برنامج جلوب بأمريكا

عبدالخالق ناصر الغامدي «الباحة»

تم اختيار بحث الطالبتين أفنان بنت حسن سعيد الزهراني وحنين بنت سعيد بخيت الزهراني من ثانوية سمية بنت خياط بالنصباء ضمن البحوث المشاركة في تنظيمات المعرض الثاني لأبحاث طلبة جلوب تحت عنوان تأثير درجة الحرارة على كمية الأوكسجين المذاب في عين الماء المسمى «عين قهيب» وسيعرض خلال اللقاء السنوي السابع عشر لشركاء برنامج جلوب يومي 12 و13 أغسطس 2013م بالولايات المتحدة الأمريكية.مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش هنأ الطالبتين، وثمن جهود أسرتيهما والمدرسة ومديرة إدارة نشاط الطالبات فاطمة رجا ومدربة الطالبات المنسقة للبرنامج خيرة علي الزهراني ومعلمة جلوب رحمة عبدالله الزهران.