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أرصفة أسواق العزيزية تتحول بسطات بيع للألعاب النارية

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أرصفة أسواق العزيزية تتحول بسطات بيع للألعاب النارية أرصفة أسواق العزيزية تتحول بسطات بيع للألعاب النارية

 عاطف السويهري (مكه المكرمة)

تحولت أرصفة أسواق العزيزية إلى بسطات غير نظامية تباع فيها من قبل وافدين ووافدات، مواد مخالفة إلى جانب عدم مطابقتها اشتراطات الجهات المختصة.. «عكاظ» تجولت وسط تلك البسطات ووقفت على المواد المخالفة التي تباع للمعتمرين والأهالي.وكشفت جولة «عكاظ» بأن من أبرز تلك البسطات المخالفة، بسطات بيع الألعاب النارية التي حذرت إدارة الدفاع المدني من بيعها، أو استعمالها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لما قد تسببه تلك الألعاب النارية من إصابات قد تتطور إلى الوفاة.وأبدى عدد من المتسوقين استغرابهم من وجود مثل تلك البسطات المخالفة والتي يديرها وافدون ووافدات مخالفين للأنظمة دون أن تصادر ويعاقب من يديرها، مطالبين جميعهم الجهات المختصة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية، وإخفاء تلك الظواهر السيئة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.«عكاظ» رصدت بعدستها بعض الأطفال وهم يتسارعون على شراء تلك الألعاب، التي قد تكون سببا في إصابة إو وفاة أحدهم، ولوحظ بأن من يدير تلك البسطات هم من الوافدات غير النظاميات، حيث كانت تلك البسطات على أرصفة أسواق العزيزية دون خوف أو مبالاة من مصادرة ما يوجد بجعبة بسطاتهم ومعاقبتهم على البيع المخالف وغير النظامي واستنزاف جيوب الأطفال الأبرياء.

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