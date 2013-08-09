أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نجاح خطط نقاط الفرز ساعد في تخفيف الزحام

Google+ Print
نجاح خطط نقاط الفرز ساعد في تخفيف الزحام نجاح خطط نقاط الفرز ساعد في تخفيف الزحام

 عاطف السويهري «مكة المكرمة»

أعلن العقيد محمد اللحيدان قائد المواقف الخارجية لفرز مركبات المعتمرين بمكة، أنه وبفضل الله تعالى تكللت الخطط المعمول بها في رمضان هذا العام في مواقف الفرز بالنجاح.وذلك بدعم وتوجيهات من قبل مدير عام المرور بالمملكة اللواء عبدالرحمن المقبل لجميع رجال الامن والذين يقدر عددهم بـ 1500 ضابط وفرد موزعين على ستة مواقف فرز موجودة على مداخل مكة المكرمة.وأكد العقيد اللحيدان لـ«عكاظ» أن نجاح تلك الخطط في حجز مركبات المعتمرين، ساعد على تخفيف الزحام وتسهيل الحركة في المنطقه المركزية، مشيرا إلى أن وعي وثقافة المعتمرين والمصلين وزوار بيت الله الحرام ساهم كثيرا في ذلك النجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية