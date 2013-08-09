نجاح خطط نقاط الفرز ساعد في تخفيف الزحام

عاطف السويهري «مكة المكرمة»

أعلن العقيد محمد اللحيدان قائد المواقف الخارجية لفرز مركبات المعتمرين بمكة، أنه وبفضل الله تعالى تكللت الخطط المعمول بها في رمضان هذا العام في مواقف الفرز بالنجاح.وذلك بدعم وتوجيهات من قبل مدير عام المرور بالمملكة اللواء عبدالرحمن المقبل لجميع رجال الامن والذين يقدر عددهم بـ 1500 ضابط وفرد موزعين على ستة مواقف فرز موجودة على مداخل مكة المكرمة.وأكد العقيد اللحيدان لـ«عكاظ» أن نجاح تلك الخطط في حجز مركبات المعتمرين، ساعد على تخفيف الزحام وتسهيل الحركة في المنطقه المركزية، مشيرا إلى أن وعي وثقافة المعتمرين والمصلين وزوار بيت الله الحرام ساهم كثيرا في ذلك النجاح.