انتظام العمل بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية بعد تأمين الجيش والشرطة لها

استجابت مديرية أمن الإسكندرية والمنطقة الشمالية للقوات المسلحة لطلب المستشفى الرئيسى الجامعى بتزويده بفرق تأمين شاملة للأطباء، وكافة الأقسام على مدار 24 ساعة.

وقال مدير المستشفى الدكتور أسامة أبو السعود فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الخميس، إنه عقب تعرض أطباء قسم الاستقبال لهجوم أحد البلطجية أثناء تأدية مهام عملهم، تجمع أطباء المستشفى مطالبين بضرورة تأمين الأطباء خلال أداء مهام عملهم، خوفا من تكرار تعرضهم لهجوم البلطجية.

وأضاف مدير المستشفى أن كافة أقسام المستشفى تعمل بصورة طبيعية، بعد استجابة مديرية الأمن وقيادة المنطقة الشمالية وتزويد المستشفى بفرق تأمين من الشرطة والجيش.

تجدر الإشارة إلى إصابة طبيب بقسم الاستقبال خلال أحداث أول أمس نتيجة الاشتباكات التى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول والمواطنين بمنطقة محطة الرمل، والتى أسفرت عن إصابة 45 مواطنا ووفاة شاب نتيجة الإصابة بطلق نارى، وتعرض الطبيب لهجوم عدد من البلطجية عليه خلال قيامة بتوقيع الكشف على المصابين.