مدير الحماية المدنية بالبحيرة: 17 نقطة إطفاء جديدة

قال العميد جمال يس، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إنشاء نقطة إطفاء بقرية البستان بدائرة مركز الدلنجات، لخدمة أهالى المنطقة وتم إنشاء نقطة إطفاء بقرية الأمام مالك التى نشب فيها حريق هائل منذ شهرين، وكذلك تم تشغيل نقطة إطفاء قرية صفط الحرية بإيتاى البارود.

وأضاف يس أنه بالفعل تم استيراد 8 سيارات إطفاء مجهزة من إيطاليا وأن الشحنة الآن فى طريقها لميناء الإسكندرية، وسيتم استلامها خلال الشهر الحالى، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 17 نقطة إطفاء جديدة بالمحافظة من أجل السيطرة على معظم الحرائق التى قد تحدث بدائرة المحافظة.

وأكد أن الإدارة تسعى فى الأيام المقبلة لإدراج محافظة البحيرة ضمن معونة الاتحاد الأوروبى والتى ستقوم بتدعيم المحافظة بسيارات إطفاء وإنقاذ برى وأجهزة للكشف عن المفرقعات والتى ستكون علامة فى خدمة مواطنى البحيرة. فى مجال التحديث والتطوير بمرفق الحماية المدنية.