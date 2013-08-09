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"دستور الشرقية" يستنكر اشتباكات الإخوان والأهالى فى أولاد صقر

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"دستور الشرقية" يستنكر اشتباكات الإخوان والأهالى فى أولاد صقر "دستور الشرقية" يستنكر اشتباكات الإخوان والأهالى فى أولاد صقر

استنكر حزب الدستور بالشرقية أحداث الاشتباكات التى شهدتها مدينة أولاد صقر بين شباب ثورى والإخوان عقب صلاة عيد الفطر وطالبت بسرعة التحقيق فى البلاغ المقدم فى الواقعة، وإقالة رئيس مجلس المدينة، نظرا لعدم حياديته وانحيازه لطرف على حساب الطرف الآخر مما يؤدى إلى تفاقم المشكلة وليس حلها.

وقال أحمد جمال المتحدث باسم حزب الدستور إن الحزب كان قد اتفق شباب مدينة أولاد صقر على عدم تعليق أى دعاية حزبية داخل المصلى، ولكن هذه الجماعة أخلفت هذا التعهد، وليس ذلك فقط بل قامت بالاعتداء على بعض الشباب الذين اعترضوا على هذا الأسلوب المتدنى، وقد قاموا بالتعدى بالضرب والسب على بعض شباب المدينة، مما أدى إلى إصابة بعضهم.

وأضاف أن الكارثة الكبرى أن الأحداث وقعت فى حضور رئيس مجلس المدينة الذى من المفترض أن يكون حياديا لكافة الأطراف، نظرا لأنه يرأس منظومة حكومية تتعامل مع جميع المواطنين، وقد قام الشباب بتقديم بلاغ رقم 7951 لعام 2013 ضد كل من المهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس المدينة، وأمين حزب الحرية والعدالة بالمركز، والسيد العتويل عضو مجلس الشعب المنحل، وأسامة بقشيش مسئول الشباب بالحزب بصفتهم محرضين.

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مصر 365