عيد الفطر في مصر من دون ألبومات غنائية

أطاحت الظروف السياسيّة حلم منتجي الألبومات الغنائيّة، بطرحها في عيد الفطر، خشية التعرّض للخسارة، فاكتفوا بالخسارة التي تطولهم عن طريقة القرصنة في نفس توقيت طرحها.

إلى أجل غير مسمّى

الفنّان عمرو دياب قرّر ـ بالاتفاق مع شركة "روتانا" ـ أن يتمّ طرح ألبومه في عيد الفطر، كونه التوقيت المناسب ويتزامن مع إجازة الدراسة، ما سيُعطي بالتأكيد فرصة لترويجه بشكل أفضل، إلا أنّ ظروف الاعتصامات التي تملأ ميادين مصر، ساهمت في إطاحة هذا الحلم، ومن ثَمّ تقرّر تأجيل الألبوم إلى أجل غير مسمّى، حيث رفض سعيد إمام المسؤول الإعلاميّ لشركة "روتانا" أن يُحدّد موعداً مؤكَّداً لطرحه، مكتفياً بالقول إنّ الألبوم لن يُطرح إلا بعد هدوء الأوضاع في مصر.

هذا ويكتفي عمرو بحفلة يزمع إقامتها في عيد الفطر باليونان.

مصير مشابه لشيرين

المصير نفسه لاحق النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث تأجّل ألبومها الغنائيّ، ولم يتمّ طرحه في ماراثون عيد الفطر.

وتعاونت شيرين في ألبومها الجديد الذي سيضمّ أغنية باللهجة اللبنانيّة، لأوّل مرّة، مع عدد كبير من الشعراء والملحّنين والموزّعين، من بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزّع توما، ومحمد مصطفى، إبراهيم موسى، محمد يحيى، سلامة علي.

مصطفى قمر مطمئن في العيد

وكان مصطفى قمر أيضاِ قد سبق وقرر طرح ألبومه في عيد الفطر إلا أن الظروف أجبرته على التأجيل، والألبوم يحتوي على 12 أغنية، ومن المتوقع أن يتم عرض كليب "مطمن" لمصطفى قمر في عيد الفطر تعويضا عن الألبوم .

هشام لم يقرّر بعد

وحتى الآن لم يتم تحديد ما إذا كان المطرب هشام عباس سيطرح ألبومه في هذا الموسم، أم سيتم تأجيله أيضا وهذا ما سيكشف عنه خلال ساعات.