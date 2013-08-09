«عكاظ الاسبوعية» وشبان الطائف يعايدون عمال النظافة

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

شارك عدد من أبناء محافظة الطائف عمال النظافة الاحتفال بالعيد، وقدموا لهم الهدايا خلال مزاولتهم نشاطهم في شوارع مدينة الورد.وكانت «عكاظ» قدمت عددا من الهدايا لعمالة في شوارع الطائف تصادف ذلك مع وجود عدد من الشبان الذين شاركوا العمالة أفراحهم، وذلك بتوزيع كروت إعادة الشحن وحلويات والسلام عليهم ومعايدتهم في وسط الشارع. ولاقت هذه البادرة استحسان العمال الذين غمرتهم السعادة، مقدمين شكرهم لـ«عكاظ» وشبان الطائف.وأعرب الشباب عن شعورهم بالسرور وهم يعايدون عمال النظافة، مشيرين إلى أنهم يستطيعون كسب احترام الجميع بالتعامل الراقي.