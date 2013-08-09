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1000 زائر نقلتهم الزوارق والسفن السياحية

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1000 زائر نقلتهم الزوارق والسفن السياحية 1000 زائر نقلتهم الزوارق والسفن السياحية

 هليل الشمري «بقيق»

بلغ إجمالي الزوار من المواطنين والمقيمين الذين نقلتهم السفن والزوارق السياحية أكثر من ألف زائر في اليوم الواحد، وذكر احمد عبدالخالق مسؤول مجموعة من السفن الموجودة على شواطئ الدمام والخبر ونصف القمر والعزيزية، أن العدد سيشهد ازديادا كثيفا في الأيام المقبلة حيث يتوافد الزوار بشكل كبير إلى السفن التي تعد وسيلة تنزه وترويح محببة لقطاع واسع من المواطنين والمقيمين ومن عشاق البحر. ويأتي هذا النوع من الترفيه حرصا من المسؤولين في سياحة المنطقة الشرقية على إيجاد وتوفير كل الأجواء المناسبة لأهالي وزوار المنطقة في جميع المواسم. وعبر مجموعة من الزوار عن سعادتهم وسرورهم لوجود مثل هذه المركبات على الشواطئ، وطالبوا المسؤولين بزيادتها نظرا للاقبال الواسع عليها.

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