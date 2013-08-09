شركة إسبانية توقع عقدا لتطوير حقل غاز فى الجزائر بأكثر من مليار دولار

وقعت مجمع "توات غاز" المشكل من شركة سوناطراك للمحروقات المملوكة للحكومة الجزائرية وشركة "جى دى أف سويز" الفرنسية مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، عقدا مع الشركة الاسبانية "تيكنيكاس ريونيداس" لتطوير حقل توات الغازى بولاية ادرار التى تقع على مسافة 1400 كيلومتر جنوب غرب الجزائر.

وكانت "تيكنيكاس ريونيداس" فازت بهذه الصفقة نهاية يوليو الماضى بعد تقديمها لأحسن عرض تجارى بلغ 02ر1 مليار دولار، علما بان العقد يتعلق بالهندسة والتجهيزات والبناء والتشغيل، ويشمل إنجاز محطة لمعالجة الغاز وشبكة للجمع ب2ر14 مليون متر مكعب فى اليوم من الغاز الطبيعى من أجل إنتاج 8ر12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز و1803 برميل يوميا من المتكثفات الغازية.

وسيتم إنجاز هذه المنشآت خلال 40 شهرا ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل فى نهاية 2016، حيث ستسمح بإنتاج 6ر4 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الخام.

وكان مجمع "توات غاز" قد انطلق فى حفر 42 بئرا لإنتاج الغاز الطبيعى للاستجابة لطلب مركز المعالجة.

ويقدر احتياطى الغاز لتوات بحوالى 5ر68 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى ور8 مليون برميل من الغاز المكثف.