جيت إيروايز الهندية للطيران تسجل خسائر فصلية 58 مليون دولار

أعلنت جيت إيروايز الهندية للطيران التى تسعى الاتحاد للطيران بأبوظبى لشراء حصة أقلية فيها أنها سجلت ثانى خسارة فصلية على التوالى مع انخفاض الدخل من عمليات التشغيل.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 3.55 مليار روبية هندية (58 مليون دولار) فى الربع الأول من السنة المالية التى تنتهى فى يونيو مقارنة مع صافى ربح بلغ 247 مليون روبية فى الفترة المماثلة من السنة الماضية.

وحصلت جيت إيروايز مؤخرا على موافقة تنظيمية مهمة تتعلق بصفقتها لبيع حصة قدرها 24 فى المائة للاتحاد للطيران مقابل 379 مليون دولار وهو ما يعد أكبر استثمار أجنبى فى قطاع الطيران المدنى فى الهند بعد تخفيف القيود حول الملكية. ولا تزال الصفقة تحتاج إلى مزيد من الموافقات لإتمامها.