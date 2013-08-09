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سفير الدولة لدى تركمانستان يقيم حفل إفطار

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سفير الدولة لدى تركمانستان يقيم حفل إفطار سفير الدولة لدى تركمانستان يقيم حفل إفطار

أقام حسن عبد الله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان حفل إفطار بقاعة الاحتفالات في السفارة امتداداً لبرنامج العمل الخيري والإنساني الذي تشرف السفارة على تنفيذه خلال شهر رمضان من كل عام واحتفاء بيوم زايد للعمل الانساني احياء للذكرى التاسعة لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر الحفل كل من آقييف ميكان بردي محمدوفيتش مفتي تركمانستان و سيرياسف تشاري جلدي تيجينوفيتش رئيس إدارة الشؤون الدينية ونور ساخاتوف قربان بردي نائب رئيس إدارة الشؤون الدينية ومحمد دوردييف سردار مدير إدارة المراسم بوزارة خارجية تركمانستان ودوردييف كاكاباي من إدارة المراسم بوزارة خارجية تركمانستان وتشارييف تشاري ذو الفقار وفيتش من إدارة شؤون دول الخليج والشرق الأوسط بوزارة خارجية تركمانستان.

كما حضر الحفل كافة السفراء المعتمدين في تركمانستان ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى تركمانستان فضلًا عن ممثلي الشركات الإماراتية التي تعمل في تركمانستان والشركات الأجنبية وشركات النفط والغاز والمقاولات والانشاءات ورجال الأعمال ومديري البنوك.

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