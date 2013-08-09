«مرور أبوظبي» يوزّع الحلوى على السائقين

وزّعت الدوريات المرورية، في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، صباح أمس، الحلوى على السائقين وهنأتهم بعيد الفطر المبارك؛ ضمن منهجية التواصل المجتمعي، ومشاركة المجتمع فرحة العيد السعيد، بما يعزز آفاق التواصل ورفع الثقافة المرورية .

ودعا العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، في إطار حملة "سلامتك "، قائدي المركبات إلى الالتزام بقانون السير والمرور، حتى تعم الفرحة الجميع، والتقيد بالسرعات المقررة على الطرقات الداخلية والخارجية والانتباه والتركيز، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم استغلال فرحة العيد في قيادة المركبات بطيش وتهور.

وشدد الحارثي على ضرورة خفض السرعات بالقرب من الحدائق العامة وتقاطعات الشوارع وأماكن عبور المشاة، بسبب وجود الأطفال بكثافة في الشوارع، مما يعرضهم في حالة عدم وجود الرقابة إلى حوادث الدهس.