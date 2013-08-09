محمد المري يثني على موظفي «إقامة دبي» خلال جولته في المطار

أثنى اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على أداء موظفي "إقامة دبي" التابعين لقطاع المنافذ لتواجدهم على رأس عملهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك وإنجازهم العمل على أكمل وجه، والذي بلا شك سيعطي انطباعاً طيباً في نفوس زوار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اللواء محمد المري على حرص الإدارة للعمل بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والسعي المستمر للارتقاء بتلك الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تطوير الأداء وتحسينه، والذي من شأنه تسهيل المعاملات لجميع الزوار والمقيمين والسياح القادمين إلى الدولة، وتطبيق القانون والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة وأمنها، وتحقيق الزيادة في عدد السياح القادمين للدولة بشكل عام ولدبي بشكل خاص باعتبارها باتت واحدة من أكثر مدن العالم شهرة ومقصداً للكثيرين من الزوار خصوصاً خلال فترة الأعياد والمناسبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال جولته صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بمطار دبي الدولي بهدف تهنئة كافة الموظفين بمناسبة العيد أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والمسرات، ورافقه خلال الجولة العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعقيد خالد ناصر مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الإلكترونية، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الجنسية بإقامة دبي والعقيد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية، والمقدم طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية والبرية، والمقدم خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين وعدد من ضباط "إقامة دبي".