قادة القوات المسلحة يشاركون «الوحدات» فرحة العيد

زار عدد من كبار ضباط القوات المسلحة صباح أمس أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، مختلف وحدات القوات المسلحة لمشاركة منتسبيها فرحة العيد والاطمئنان على سير العمل وتحقيقا لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين.ونقل كبار ضباط القوات المسلحة خلال زياراتهم تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وزار اللواء الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس هيئة الإمداد بالقيادة العامة للقوات المسلحة قيادة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل هنأهم فيها بالعيد ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة داعيا العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.كما قام اللواء الركن رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني بزيارة مماثلة لقيادة القوات البرية في حين قام كل من اللواء مطر سالم علي الظاهري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية بزيارة قيادة القوات البحرية .

واللواء الركن فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بزيارة قيادة حرس الرئاسة واللواء الركن إبراهيم سالم المشرخ قائد القوات البحرية بزيارة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي نقلوا خلالها التهاني والتبريكات بالعيد المبارك.من جانب آخر زار عدد من ضباط مديرية التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من المرضى العسكريين في مختلف مستشفيات القوات المسلحة بالدولة حيث اطمأنوا على أحوالهم ونقلوا إليهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعيده الله عليهم وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية.