طحنون بن محمد يؤدي صلاة العيد في مدينة العين

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية صباح أمس صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في مدينة العين وجموع من المصلين المواطنين والمقيمين في المدينة.

وحث فضيلة الشيخ عمر الدرعي الواعظ بمكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مدينة العين في خطبة العيد المصلين على المحبة والتسامح وصلة الارحام التي امر بها الله سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ان يرحم فقيد الوطن ومؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

كما توجه بالدعاء إلى الله أن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبعد أداء الصلاة استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بقصره جموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وكبار ضباط الشرطة في مدينة العين وحضر تقديم التهاني الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان وانجال سموه الذين أدوا الصلاة إلى جانبه.