ولي عهد أبوظبي يستقبل أولياء العهود والمهنئين

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر المشرف بأبوظبي صباح الأمس جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد. حيث استقبل سموه سمو أولياء العهود ونواب الحكام وتبادل التهاني بهذه المناسبة مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وعبر الجميع عن أطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لسموه بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا العزيزة بتحقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

أمن ورخاء

وقد بادلهم سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة معربا عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة مبتهلا الى العلي القدير ان يديم على دولة الامارات الامن والرخاء ويحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورفعة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وعدد من قادة القوات المسلحة وضباط الوحدات المساندة وكبار ضباط وزارة الداخلية ومسؤولي المجلس الاعلى للأمن الوطني والمؤسسات الامنية في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وممثلي الهيئات الدولية وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وعبر المهنئون عن خالص وصادق مشاعرهم النبيله، داعين العلي القدير بهذه المناسبة ان يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويوفقه ويسدد خطاه لكل ما فيه خير ومصلحة وتقدم دولة الامارات وشعبها الوفي.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الامن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والشيخ هزاع بن طحنون ال نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم للمنطقة الشرقية وعدد من الشيوخ.