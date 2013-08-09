حاكم عجمان يتلقى تهاني المر وأعضاء في المجلس الوطني ودبلوماسيين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر الليلة الماضية، معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من أعضاء المجلس الذين حضروا لتهنئة سموه بحلول عيد الفطر السعيد. وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني مع معالي محمد المر ومرافقيه.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بقصر الزاهر، المهنئين بالعيد. حيث استقبل سموه وسمو ولي عهده، عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة عميد السلك الدبلوماسي الذي قدم لسموهما التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، واستقبل سموه وسمو ولي عهده قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا الى قصر الزاهر لتهنئه سموه بحلول عيد الفطر.

واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك الذين توافدوا لتقديم التهاني وأوفى عبارات التحية المقرونة بصادق المشاعر بهذه المناسبة الإسلامية الجليلة. وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني مع مهنئيه من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين. وتقبل سموه التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات الثقافية والرياضية والشبابية.