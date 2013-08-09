محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيـد الفطر السعيد

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صلاة عيد الفطر السعيد.

وأدى الصلاة التي اقيمت في مسجد زعبيل بدبي صباح امس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الى جانب عدد من الشيوخ وجمع من المصلين.

وتناول إمام وخطيب الصلاة فضيلة الدكتور عمر الخطيب من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الخطبة موضوع الفرح في العيد إذ كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه افرحوا فالعيد فرحة. ودعا الدكتور الخطيب المسلمين الى الفرح والتزاور وصلة الرحم في هذا اليوم المبارك يوم العيد.

واشار الى انقضاء شهر رمضان المبارك على خير منوها بالأعمال الخيرية والإنسانية التي يقوم بها مجتمع دولة الامارات في شهر الخير والعطاء وما تقدمه قيادتنا الرشيدة من مساعدات إنسانية الى شعوب العالم الفقيرة خاصة الأطفال الذين يحظون باهتمام ورعاية هذه القيادة المعطاء. وتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الصلاة التهاني والتبريكات من الشيوخ والمصلين الذين دعوا الله أن يديم على سموه طول العمر والصحة والسعادة وعلى قيادتنا ودولتنا نعمة الخير والعطاء.

بعدها استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر زعبيل بدبي صباح امس جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية في الدولة الذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والسعادة وأن يعيد هذه المناسبة العطرة على قيادتنا ودولتنا وشعبنا بالخير والازدهار والرخاء.

وتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني بعيد الفطر المبارك من النائب العام بدبي ومدير محاكم دبي وكبار الموظفين في النيابة والمحاكم ومن القائد العام لشرطة دبي بالوكالة وكبار ضباط الشرطة والأمن العام بدبي ومن مدير الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب في دبي وكبار ضباط وموظفي الإدارة ومن قائد الدفاع المدني بالوكالة وكبار ضباط الادارة ومن وكيل وزارة الدفاع وكبار ضباط الوزارة والقوات المسلحة الذين هنأوا سموه بالمناسبة ودعوا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ودولتنا من كل سوء وأن يعيد هذه المناسبة وكل المناسبات السعيدة على قيادتنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ.