شائعات حول تولي مارك سترونج دور "لكس لوثر" في الجزء الثاني من Man of Steel

كتب : عمرو عز الدين منذ 4 دقائق

ما إن أعلن المخرج زاك سنايدر عن الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق "سوبرمان" Man of Steel، والمواجهة الكبرى بين باتمان وسوبرمان، في معرض "كوميك كون 2013"، حتى بدأت كثير من المواقع والصحف المهتمة بالفن والسينما في طرح ترشيحات وتخمين شخصيات الفيلم الجديد.

وفي ذلك الإطار، انتشرت شائعات قوية بمفادها أن النجم الإنجليزي مارك سترونج سوف يلعب دور عدو سوبرمان اللدود "لكس لوثر"، الذي سبق وقام به كيفن سبايسي في 2006، خاصة وأن مارك سترونج أصلع الرأس ما سيساعد على الشبه بينه وبين لكس لوثر.

في الوقت نفسه لا يزال النجم كريستيان بيل يؤكد على عدم عودته للعب دور باتان من جديد، بعد أن قام بذلك الدور خلال ثلاثية كبرى ناجحة للمخرج الإنجليزي كريستوفر نولان.

فيلم سوبرمان الجديد من المتوقع أن يعرف في 2015، ولم تطلق الشركة المنتجة "وارنر بروس" أية تصريحات رسمية عن نجوم الفيلم حتى الآن.