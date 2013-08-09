اتحاد المصريين بالسعودية يزور المرضى بالمستشفيات

قام وفد من الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بالتعاون مع السفارة المصرية بالرياض، بزيارة للمرضى والمصابين المصريين فى مستشفيات العاصمة الرياض، والمرضى المنومين فى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان العام، وقدم لهم الزهور والهدايا احتفالا بيوم العيد.

وقال المهندس إمام يوسف، رئيس الاتحاد، إن الوفد برفقة الكادر الطبى والإدارى لتلك المستشفيات، اطمأن على سير العلاج للمرضى والمصابين، واطلع على بعض الصعوبات التى تواجه بعضهم، لافتا إلى أن مسئولى الاتحاد سيعكفون على تقديم الدعم اللازم لحلها متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأضاف يوسف إن المصريين أهل فى كل مكان وعليهم الترابط والعمل من أجل الوطن، لافتا إلى أنهم تقدموا بالشكر لإدارة المستشفيات على حسن المعاملة وتقديم الخدمة للمرضى المصريين واستقبالهم والترحيب بهم.

وأشار إلى أن الوفد ضم كلا من سماح عبد المنعم، ممثلا عن القنصلية المصرية، ومحمد الجندى ومحمد مغازى ومحى الطنانى وسامح عبد التواب، من لجنة الحالات الإنسانية بالاتحاد ومفوضا من مجلس الإدارة.