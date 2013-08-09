كيف أتغلب على غثيان الحمل؟

تسأل قارئة ما السبب وراء شعورى بالحرقان؟ وكيف أتخلص من الغثيان الذى أعانى منه باستمرار وكيف أتخلص منه؟.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: قد تشعر المرأة الحامل برغبتها فى تناول الطعام فى أوقات غريبة من اليوم كأن تقوم ليلا وتتناول الطعام، وكثيرا ما تشعر بحرقان من خلف الصدر بصورة متكررة وهذا يكون ناتج من زيادة حجم الرحم وارتفاعه لأعلى مما يضغط على المعدة ويسبب ارتجاع جزء من الطعام وقد يكون ذلك بسبب ضعف حركة دفع الطعام للجنين بسبب تأثير حالة الحمل.

ويمكن تخفيف الإحساس بالحموضة بالامتناع عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة مع عدم ملئ البطن مع منع تناول أغذية تحفز على تهيج الصمام الفاصل بين المعدة والمرىء كالأطعمة الحريفة والمخللات، وكثيرا ما تشعر الحوامل بالرغبة فى الغثيان فى الصباح الباكر لكن هذا الأمر يختفى مع تقدم الحمل فقبل أن تغادرى الفراش فى الصباح تناولى أى غذاء خفيف وتجنبى الأغذية الدسمة.

وينصح باستعمال الزنجبيل فهو يساعد على مقاومة الغثيان، ولابد من الحصول على قدر كافٍ من النوم حتى تتمكنى من التغلب على متاعب الحمل التى قد تعانى منها.