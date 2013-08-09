نقص حمض الفوليك يؤدى لانفصال المشيمة عن الرحم

تسأل قارئة.. أعانى من نزيف حاد، والبعض قد أكد لى أنه ناتج من نزول المشيمة لأسفل.. فما تشخيص هذا الأمر؟ مع العلم أننى أتبع تعليمات الطبيب.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: ما تعانى منه هو عيب من عيب المشيمة، وتعانى منه عدد كبير من السيدات، وهذا ناتج من أن المشيمة ليس فى وضعها الصحيح، وإنما هابطة تغطى جزء من عنق الرحم ومن أبرز مشاكل هذا النوع من المشيمة حدوث نزيف للحامل فعندما يبدأ عنق الرحم فى الاتساع تدريجيا باقتراب الولادة، مما يحدث شد للمشيمة بعيدا عن الرحم، وقد تتعرض الأم فى تلك الحالة لنزيف شديد يؤثر عليها إلا أن هذا النزيف يكون غير مصحوب بألم، مما يشير إلى وجود مشاكل بالمشيمة.

وعموما فلابد من تجنب الأشياء التى تؤدى لنزيف فى المشيمة كالسفر والمجهود الزائد والجماع مع تجنب إجراء فحص مهبلى، وهناك حالات تنفصل فيها المشيمة عن الرحم، ويساعد على حدوث ذلك نقص حمض الفوليك مع تجنب التدخين ومراعاة المتابعة عند الطبيب لملاحقة أى أضرار قد تتعرض لها المرأة الحامل مما يؤثر على الجنين.