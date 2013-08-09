أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب ميلان يعود من الاعتزال الدولي لتمثيل غينيا أمام مصر

Google+ Print
لاعب ميلان يعود من الاعتزال الدولي لتمثيل غينيا أمام مصر لاعب ميلان يعود من الاعتزال الدولي لتمثيل غينيا أمام مصر

بعد مقاطعة كيفن كونستانت لمنتخب بلاده لمدة عام، قرر لاعب نادي ميلان العودة لتمثيل غينيا دوليا من جديد.

كونستانت لاعب ميلان الإيطالي قاطع منتخب غينيا لمدة سنة بسبب احتجاجه على التنظيم داخل فريق بلاده ومعاملة بعض اللاعبين من قبل الاجهزة الفنية واتحاد الكرة.

وتغيب كونستانت عن كأس أمم إفريقيا 2012 والتي فاز منتخب نيجريا بلقبها.

وأعلن اللاعب صاحب الأصول الفرنسية اليوم الخميس أنه قرر العودة لتمثيل بلاده، وجاء هذا البيان على لسان المدير الفني لمنتخب غينيا ميشيل دوسيير.

وأوضح دوسيير أن كونستانت سيكون ضمن قائمة الفريق الذي يلتقي بالجزائر في الـ14 من أغسطس الجاري.

ويلعب منتخب مع غينيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات مونديال 2014 سبتمبر المقبل، وتعد المباراة بلا قيمة عمليا بعد ضمان الفراعنة للتأهل.

ويشارك منتخب مصر في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم في شهري أكتوبر ونوفمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط