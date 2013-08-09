لاعب ميلان يعود من الاعتزال الدولي لتمثيل غينيا أمام مصر

بعد مقاطعة كيفن كونستانت لمنتخب بلاده لمدة عام، قرر لاعب نادي ميلان العودة لتمثيل غينيا دوليا من جديد.

كونستانت لاعب ميلان الإيطالي قاطع منتخب غينيا لمدة سنة بسبب احتجاجه على التنظيم داخل فريق بلاده ومعاملة بعض اللاعبين من قبل الاجهزة الفنية واتحاد الكرة.

وتغيب كونستانت عن كأس أمم إفريقيا 2012 والتي فاز منتخب نيجريا بلقبها.

وأعلن اللاعب صاحب الأصول الفرنسية اليوم الخميس أنه قرر العودة لتمثيل بلاده، وجاء هذا البيان على لسان المدير الفني لمنتخب غينيا ميشيل دوسيير.

وأوضح دوسيير أن كونستانت سيكون ضمن قائمة الفريق الذي يلتقي بالجزائر في الـ14 من أغسطس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات مونديال 2014 سبتمبر المقبل، وتعد المباراة بلا قيمة عمليا بعد ضمان الفراعنة للتأهل.

ويشارك منتخب مصر في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم في شهري أكتوبر ونوفمبر.