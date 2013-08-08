أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث القطار بالمنيا

Google+ Print
إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث القطار بالمنيا إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث القطار بالمنيا
كتب- أشرف كمال:
منذ 9 دقيقة 36 ثانية

قرر اليوم اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا صرف إعانة عاجلة 3 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل مصاب في حادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الحبشي بمدينة المنيا الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة مدير مديرية الشئون الاجتماعية بسرعة صرف الإعانة المقرر قانونًا من الشئون الاجتماعية للحالات، وكلف مسئولي مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين أول بأول وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.
>   كانت المحافظة قد شهدت اصطدام القطار رقم 2201 القاهرة/ أسوان بسيارة ربع نقل رقم 43599 المنيا في أثناء عبورها مزلقان السكك الحديد بمنطقة الحبشى جنوب المحافظة، ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين.
> وتتقدم المحافظة بقياداتها التنفيذية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعين الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية