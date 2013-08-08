إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث القطار بالمنيا

كتب- أشرف كمال: منذ 9 دقيقة 36 ثانية

قرر اليوم اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا صرف إعانة عاجلة 3 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل مصاب في حادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الحبشي بمدينة المنيا الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة مدير مديرية الشئون الاجتماعية بسرعة صرف الإعانة المقرر قانونًا من الشئون الاجتماعية للحالات، وكلف مسئولي مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين أول بأول وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.

> كانت المحافظة قد شهدت اصطدام القطار رقم 2201 القاهرة/ أسوان بسيارة ربع نقل رقم 43599 المنيا في أثناء عبورها مزلقان السكك الحديد بمنطقة الحبشى جنوب المحافظة، ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين.

> وتتقدم المحافظة بقياداتها التنفيذية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعين الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.