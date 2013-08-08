الحلقة (29) من "محال": سلمان يواجه حياة بأنه تذكرها ويطلب منها الزواج

كتب : روان مسعد الخميس 08-08-2013 22:38

شهدت أحداث الحلقة "29" من مسلسل محال الخليجي، ذهاب حياة بصحبة حمد إلى منزل سعاد وسلمان لتبارك لهما على المولود، وأثناء الزيارة تذكر سلمان المزيد من المواقف التي تجمعه بحياة وتأكد أن زوجته ليست حبيبته كما قالت له أمه وخدعته.

حاول سلمان القيام ببعض الأفعال كي تعلم حياة أنه تذكرها، لكنها صممت على الرحيل وعدم مواجهته بالحقيقة، فقابلها خارج المنزل وقال لها إنه لن يسمح بتدمير المستقبل كما دمرت هي الماضي، واستنكر عليها الزواج من شخص آخر، وطلب منها أن يتزوجا لكنها رفضت لأنه متزوج ولا ذنب لزوجته، كما قالت له حياة أن والده سبب عدم زواجهما بسبب نصبه على والدها أثناء شراكتهما.

فيما صممت ريم على الطلاق من ماجد، وذهبت للمحامي لترفع دعوة طلاق فوجدته قد طلقها بالفعل، وباركت شوق لماجد على طلاقه لسعاد. وعلى الجانب الآخر، بدأت معاملة سلمان لسعاد تتغير وبدأ يتغيب عن المنزل لفترات طويلة، وذلك لاستمراره في مقابلة حياة وإلحاحه عليها ليتزوجها لكن حياة رفضت بشدة.

المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.