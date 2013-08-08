أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (29) من "محال": سلمان يواجه حياة بأنه تذكرها ويطلب منها الزواج

Google+ Print
الحلقة (29) من "محال": سلمان يواجه حياة بأنه تذكرها ويطلب منها الزواج الحلقة (29) من "محال": سلمان يواجه حياة بأنه تذكرها ويطلب منها الزواج

كتب : روان مسعد الخميس 08-08-2013 22:38

شهدت أحداث الحلقة "29" من مسلسل محال الخليجي، ذهاب حياة بصحبة حمد إلى منزل سعاد وسلمان لتبارك لهما على المولود، وأثناء الزيارة تذكر سلمان المزيد من المواقف التي تجمعه بحياة وتأكد أن زوجته ليست حبيبته كما قالت له أمه وخدعته.

حاول سلمان القيام ببعض الأفعال كي تعلم حياة أنه تذكرها، لكنها صممت على الرحيل وعدم مواجهته بالحقيقة، فقابلها خارج المنزل وقال لها إنه لن يسمح بتدمير المستقبل كما دمرت هي الماضي، واستنكر عليها الزواج من شخص آخر، وطلب منها أن يتزوجا لكنها رفضت لأنه متزوج ولا ذنب لزوجته، كما قالت له حياة أن والده سبب عدم زواجهما بسبب نصبه على والدها أثناء شراكتهما.

فيما صممت ريم على الطلاق من ماجد، وذهبت للمحامي لترفع دعوة طلاق فوجدته قد طلقها بالفعل، وباركت شوق لماجد على طلاقه لسعاد. وعلى الجانب الآخر، بدأت معاملة سلمان لسعاد تتغير وبدأ يتغيب عن المنزل لفترات طويلة، وذلك لاستمراره في مقابلة حياة وإلحاحه عليها ليتزوجها لكن حياة رفضت بشدة.

المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة