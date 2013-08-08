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الحلقة (29) من "حدث في دمشق": وداد توافق على السفر مع زوجها لإسرائيل

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الحلقة (29) من "حدث في دمشق": وداد توافق على السفر مع زوجها لإسرائيل الحلقة (29) من "حدث في دمشق": وداد توافق على السفر مع زوجها لإسرائيل

كتب : محمد عاشور منذ 45 دقيقة

انقسمت أحداث الحلقة (29) من مسلسل "حدث في دمشق"، بين عرض أحداث العصر الحالي، الذي يعرض شخصية "وداد"، التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي، وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعصر القرن الماضي، الذي يعرض ذكريات "وداد" في الشام.

وأخبر"فؤاد"، زوج وداد، زوجته بعلمه بخيانتها له مع أبو علي بائع الكعك، وهددها بقتل أسرته، بعد علمه بأنه سافر للجهاد في فلسطين.

وترجت وداد زوجها ألا يمس أهله، وأنها ستوافق على السفر معه إلى إسرائيل وستنفذ كل طلباته.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.

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