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الحلقة (29) من "صرخة روح": "قيس" يعتدي على والدة زوجته

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الحلقة (29) من "صرخة روح": "قيس" يعتدي على والدة زوجته الحلقة (29) من "صرخة روح": "قيس" يعتدي على والدة زوجته

كتب : أمل القاضي منذ 22 دقيقة

في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "صرخة روح"، يحاول "قيس" الاعتداء على "أحلام" والدة زوجته أثناء جلوسها للحديث معه، حيث يكون تحت تأثير تناول الخمور ويتخيلها زوجته "بسمة"، وعندما يفيق ويعلم ما حدث يعتذر لها ويعدها بمغادرة المنزل هو وزوجته والذهاب إلى المنزل الخاص به.

وتنشب مشاجرة بين "قيس" وزوجته لرفضها ذلك القرار، وتهدده بطلب الطلاق إذا أصر على قراره، فيتراجع عن قراره، لكنه يشعر بالانجذاب نحو "أحلام" مرة أخرى، فيحضر إلى المنزل في غياب "بسمة"، ويحاول الاعتداء عليها من جديد وهو في وعيه، بينما تحاول "أحلام" مقاومته لكنها لا تستطيع، وتشعر بأنها خائنة لابنتها، وترفض طلب "آدم" خطبتها بعد ما حدث.

يذكر أن الخماسية الأخيرة من مسلسل "صرخة روح"، والتي جاءت باسم "حب محرم"، من بطولة سوزان نجم الدين، كندة حنا، ميلاد يوسف، وضاح حلوم، أحمد رافع، نور رافع، قصة وسيناريو وحوار نادية الأحمر، ومن إخراج ناجي طعمي.

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