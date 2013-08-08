"المعلمين المستقلة" تهدد بمقاطعة لجنة تعديل الدستور لعدم تمثيلهم بها

أكد صبرى الشهاوى، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة بكفر الشيخ، أن النقابة أصدرت بيانا استنكرت فيه عدم تمثيل المعلمين بلجنة تعديل الدستور الحالى، وتعلن رفضها لدستور لم يشارك فيه المعلمون لعدة أسباب منها، أن المعلمين تمثل ثلث العاملين فى الدولة فكيف لأكبر قوى عاملة لا تمثل فى لجنة إعداد الدستور،كما أن التعليم قضية أمة وأن المعلم هو أحد أضلاع مربع العملية التعليميةـ التى لا تستقم بسواه فكيف لا يكون لأصحاب مهنة التعليم والمعنيين بالأمر ممثل فى لجنة تعديل الدستور.

أضاف: من الواضح أن التعليم ليس له مكان فى المرحلة المقبلة طالما أهمل فى تعديلات الدستور وأن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية لإعلان رفضها لهذا الوضع الذى يعبر عن اتجاه صريح لإهمال وتهميش قضية التعليم وهضم حقوق المعلمين، كما حدث عند إعداد دستور 2013.

ودعا الشهاوى جموع المعلمين إلى رفض هذه التعديلات لحين تمثيلهم بشكل عادل فى لجنة الـ50 لتعديل الدستور.

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