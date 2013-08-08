أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

معارضو الحكومة في تونس يؤدون صلاة العيد

Google+ Print
معارضو الحكومة في تونس يؤدون صلاة العيد معارضو الحكومة في تونس يؤدون صلاة العيد

كتب : أ ف ب الخميس 08-08-2013 18:44

أدى عشرات من معارضي التونسية، التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، الخميس، صلاة عيد الفطر جماعة أمام مقر الجمعية الوطنية التاسيسية، حيث تتظاهر المعارضة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي.

وافترش بعض المتظاهرين العلم التونسي بدلا من سجادة الصلاة، ثم توجه الجميع إلى قبري النائب المعارض محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو، والمعارض شكري بلعيد، الذي اغتيل في 6 فبراير، بحضور أرملتيهما.

ووعد الائتلاف المعارض الذي ينظم تظاهرات يومية لانتزاع استقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي، بمواصلة التعبئة بالرغم من إجازة عيد الفطر، وهي أربعة أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج