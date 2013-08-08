معارضو الحكومة في تونس يؤدون صلاة العيد

كتب : أ ف ب الخميس 08-08-2013 18:44

أدى عشرات من معارضي الحكومة التونسية، التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، الخميس، صلاة عيد الفطر جماعة أمام مقر الجمعية الوطنية التاسيسية، حيث تتظاهر المعارضة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي.

وافترش بعض المتظاهرين العلم التونسي بدلا من سجادة الصلاة، ثم توجه الجميع إلى قبري النائب المعارض محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو، والمعارض شكري بلعيد، الذي اغتيل في 6 فبراير، بحضور أرملتيهما.

ووعد الائتلاف المعارض الذي ينظم تظاهرات يومية لانتزاع استقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي، بمواصلة التعبئة بالرغم من إجازة عيد الفطر، وهي أربعة أيام.