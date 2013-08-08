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بدء إجراءات حصر متضرري دارفور من الحرب

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بدء إجراءات حصر متضرري دارفور من الحرب بدء إجراءات حصر متضرري دارفور من الحرب

كتب : أ ش أ الخميس 08-08-2013 20:15

شرعت السلطة الإقليمية لولايات دارفور في إجراءات حصر المتضررين من الحرب استعدادا لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، بالإضافة إلى استخراج الأوراق والمستندات الخاصة بإثبات شخصية النازحين للمعسكرات.

وقال الأمين العام لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة إبراهيم آدم، في تصريح صحفي اليوم، إن السلطة الإقليمية لولايات دارفور بدأت في الإجراءات

الأولية لحصر المتضررين منذ عام 2003، مشيرا إلى أن المفوضية تتلقى طلبات النازحين الراغبين في العودة بصورة مستمرة.

وأكد آدم، أن أعداد النازحين العائدين لممارسة الزراعة بجميع ولايات دارفور في ارتفاع متزايد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها السلطة وحكومات الولايات لتشجيع العائدين على الاستقرار لتعمير قراهم.

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