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قدح من الكاكاو الساخن يحسن قوة وظائف المخ لدى كبار السن

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قدح من الكاكاو الساخن يحسن قوة وظائف المخ لدى كبار السن قدح من الكاكاو الساخن يحسن قوة وظائف المخ لدى كبار السن

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن تناول كبارالسن لقدح من الكاكاو الساخن يساعدهم بصورة ملموسة فى تقوية وظائف المخ.

فقد ربطت الدراسة الجديدة بين تناول كوبين من الكاكاو الساخن يوميا وتحسين مهارات الذاكرة والإدراك بين كبار السن خاصة ممن يعانون من انخفاض مستويات تدفق الدم إلى خلايا المخ.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه عدد من الباحثين أن النتائج المتوصل إليها محدودة للغاية لإثبات صحة فاعلية الكاكاو فى تعزيز القدرات العقلية بشكل مباشر وحمايتها من الانخفاض وضمان التدفق الطبيعى للدم إلى خلايا المخ بالاضافة إلى أن الحرص على تناول الكاكاو المحلى يتسبب على المدى الطويل فى زيادة حدة مشكلة البدانة وهو مرتبط بصورة غير مباشرة بانخفاض مستوى وظائف المخ.

وشدد الدكتور "فرزانة سورود" أستاذ مساعد فى علم الأعصاب بجامعة "هارفورد" الأمريكية على ضرورة الاعتدال فى تناول الكاكاو خاصة المحلى حتى يتم الوقوف على تأثير السكريات على صحة المريض والدهون التى تأتى من تناول الكاكاو.

كانت دراسة سابقة عن الكاكاو ربطت بين العديد من الفوائد الصحية التى يحصل عليها الإنسان نتيجة الانتظام فى تناوله وبين تحسين بعض وظائف المخ والقدرات العقلية.

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على 60 شخصا يبلغ متوسط أعمارهم 73 عاما حيث تم تتبعهم لأكثر من ثلاثين يوما وإعطاؤهم مشروبات غنية بمضادات الأكسدة و"الفلافونيد" المتواجدة فى الكاكاو المرتبط بتحسين تدفق الدم.
> وأشارت المتابعة إلى أن ثمانية عشر شخصا من المعاقين ارتفعت بينهم معدلات تدفق الدم إلى خلايا المخ وذلك بنسبة 80% بالمقارنة بكبار السن الذين لم ينتظموا فى تناول هذه المشروبات.

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مصر 365