اللواء الرفاعي: نعتز بدور الحراسات الخارجية في تأمين المواقع الحيوية

قام وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي يرافقه آمر كتائب حماية وتأمين المنشآت العقيد الركن مسفر عبد الله مسفر وعدد من الضباط بتفقد مواقع الحراسات الخارجية التابعة للحرس الوطني حيث نقلوا لهم تهاني وتبريكات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

>وأعرب اللواء الركن مهندس هاشم الرفاعي عن اعتزاز وتقدير قيادة الحرس الوطني بالدور الذي يؤدونه في تأمين المواقع الحيوية، وتمنى لهم التوفيق في أداء واجبهم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

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